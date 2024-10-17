Prof. Dr. Demirer'den yaz saati uyarısı: "Türkiye'deki kanserlerin artmasındaki en önemli nedendir"

Prof. Dr. Taner Demirer, DNA tamir mekanizmasının önemine vurgu yaparak, "Kalıcı yaz saatini uygulandığınızda hücredeki DNA tamir mekanizmasını bozuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Vaka sayısı 160 binden 250 bine çıktı"

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Prof. Dr. Taner Demirer şunları ifade etti: "Bakın şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim bir bilim insanı olarak. Biyolojik ritim son derece önemlidir. 3 ABD'li bilim insanı 2017 yılında gece-gündüz ritminin insan düzeyinde hücre etkisini moleküler düzeyde araştırdıkları çalışmalarıyla Nobel Ödülü aldılar.

Biyolojik saati bozduğunuzda yani kalıcı yaz saatini uygulandığınızda hücredeki DNA tamir mekanizmasını bozuyorsunuz. DNA tamir mekanizması çok önemlidir. DNA kendini tamir edemezse hücre kendini kanser hücresine çeviriyor. Biyolojik ritmin bozulması nedeniyle Türkiye'de kanserlerde önemli ölçüde artış oldu. Kalıcı yaz saati Türkiye'deki kanserlerin artmasındaki en önemli nedendir. 5-6 yıl önce 160 bindi vakamız şimdi yılda 250 bin vakamız var."

8 Eylül 2016'da geçilen kalıcı yaz saati uygulamasından tartışmalara karşın değişiklik yapılmadı.