Prof. Dr. Emre Alkin: Canınızı yakacaklar hazır olun!

Topkapı Üniversitesi Rektörü ve EKONOMİ Gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Alkin, son ekonomik gelişmeleri Ekonomi Masası'nda Dr. Şeref Oğuz ve Dr. Barış Esen'e değerlendirdi.

Emre Alkin, Merkez Bankası'nın enflasyona müdahalaede yanlış patikada yol aldığını aktararak, özetle şunları söyledi:

Şakşakçı çoktur

"Merkez Bankası Başkanı'nın enteresan bir lafı var, 'Hesapta olmayan 4 puanlık fazla enflasyon...' Hangi 4 puanlık fazla enflasyon? Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne katılanlar geçen sene demiş ki; '2024 Mayıs ayında enflasyon 29 olur'... 29 nere 75 nere? Merkez Bankası'nın anketine katılanlar hiç utanmadılar mı? Yüzde 38 enflasyonun o dönem için doğru olmadığını bildikleri halde 29'a ineceğini nasıl söylediler? Şakşakçı çoktur? Kuru kalabakların şakşaklarını dinleyeceğinize aklı başında insanların eleştirilerini dinleseydiniz bugün bu durumda olmazdınız!

En kötüsü asıl şimdi başlıyor!

20 puan düşecek enflasyon. Niye? Baz etkisiyle. 38'de devraldınız, 75'e çıkardınız enflasyonu ve diyorsunuz ki; 'En kötüsü geride kaldı'... Hayır en kötüsü şimdi başlıyor. Çünkü dezenflasyon süreci en zorlu süreçtir. İnsanın canını yakar. Bizi dinleyenler şöyle diyordur, 'Daha ne yakacaklar?'... Yakacaklar, hazırlıklı olun. 20 puan düşüş olacak enflasyonda matematik olarak ve 'Biz başarılıyız' diyecekler. Siz eğer göreve geldiğinizde enflasyon 38'se ve 1 yıl sonra bunu 38 altına düşüremiyorsanız, başarısızsınız. Çünkü devraldığınız enflasyon orda. Dost acı söyler başarılı falan değilsiniz."