Prof. Dr. Emre Alkin: Enflasyonla mücadelede mevcut reçetenin sonucu ‘Pirus zaferi’ olur

İLHAN DUMAN

Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nın konukları Ahlatcı Yatırım Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, Topkapı Üniversitesi Rektörü ve EKONOMİ gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Alkin ve Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen oldu. EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, gazeteci Berfin Çipa ve Barış Esen’in sorularını yanıtlayan uzmanlar, piyasayı ve ekonomiyi değerlendirdi.

“Borsa, faiz indirimleriyle en önemli yatırım araçlarından biri olacak”

Borsa İstanbul’da 2024 yılının ikinci yarısının, ilk yarısına göre çok olumlu geçmediğini ama 2025 yılında kademeli olarak yukarı yönlü ivmelenme beklediğini söyleyen Ahmet Deniz Yağbasan, “Özellikle faiz indirimlerinin gelmesiyle birlikte yabancı ve yerli yatırımcı alternatif getiri aracı arayacaktır. Burada da bence Borsa İstanbul yatırımcıların önüne çıkacak en önemli yatırım araçlarından birisi olacak” dedi.

Yağbasan, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bankacılık endeksinin en çok önemsedikleri sektörler olduğunu belirtti. Çimento sektörünü de çok önemsediklerini ifade eden Yağbasan, “Ahlatcı Yatırım olarak model portföyümüzde yer vermiş olduğumuz hisseler arasında çimento sektöründe en yüksek kârlılığı verdiğimiz Çimsa, Oyak Çimento bulunuyor. Bunların hepsinin 2025 ve 2026 yıllarında pozitif olacağını düşünüyorum. Ama 2025 yılında bence sınai endeksinde farklı bir görünüm bekleyebiliriz. Çünkü son 2-3 yıllık süreçte özellikle bankacılık sektörünün etkinliği nedeniyle önemli oranda baskılandı. Artık 2025 yılında, faiz indirimlerinin başlayacak olması nedeniyle 2024 yılına göre TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi, ihracatçı ağırlıklı sınai endeksine pozitif yönlü bir ivmelenme yaratabilir” öngörüsünde bulundu.

“Bakan Şimşek, reel sektöre kızmak yerine çözüm aramalı”

Prof. Dr. Emre Alkin de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Reel sektörün enflasyon beklentisi gerçekçi değil’ açıklamasına değinerek, bu çıkışın öfke belirtisi olduğunu savundu. Şu an sinirlenme vakti olmadığını ifade eden Alkin, “Sayın bakanımız biraz daha sakin olursa iyi olur. Ekonomi yönetiminin politikalarına en çok destek veren kesimlerde inançsızlık oluşmaya başlamışsa, eskisi kadar destek vermiyorlar ise onlara kızmak yerine, ‘Belki bizde bir hata vardır. Bunu düzeltelim’ demesi gerekir. Bu reçetenin hatalı olduğu yerler var” dedi.

1998 yılında enflasyonla mücadele edilirken, hükümetin önüne çıkabilecek sorunları anlatan bir makalesine atıfta bulunan Alkin, “O zaman yazdıklarımın yüzde 90’ı bugün de geçerli. Enflasyonla mücadele metodu siyaset tarafından belirleniyor. Siyaset nasılsa, bir ülkede enflasyonla o şekilde mücadele ediyor. O yüzden ekonomi yönetimi salt bir iktisadi reçeteyle enflasyonu yok edeceğine inanıyorsa bence büyük bir gaflet içerisinde. Bir kere bunu kendine itiraf etmesi lazım. ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bizim yaptığımız sınırlı. Ancak bu kadarını yapabiliriz’ diyebilmeli. Ama tutup da ‘Reel kesimin enflasyon beklentileri gerçekçi değil’ diyerek öfkeli cümleler kullanmaya başlarsan, kendin de inancı kaybetmişsin demektir. Böyle bir mesaj vermesin Sayın Bakan” şeklinde konuştu.

“İktidar, tüm unsurlarıyla mücadeleye katılmazsa yan etkiler oluşuyor”

İktidarın, tüm unsurlarıyla enflasyonla mücadeleye katılmaması durumunda, vatandaşın da iş dünyasının da tepkisini çeken yan etkiler oluştuğunun altını çizen Emre Alkin, “Bakan Şimşek, bu yan etkileri görerek, iktidara dönüp, “Bu nasıl bir kamu harcamasıdır? Hani enflasyonla mücadelede bana destek verecektiniz? Sürekli benden yeni vergi, yeni düzenleme istiyorsunuz. Yatırımlar sıfıra düşmüş, makine yatırımı eksiye düşmüş. Vatandaş da artık tasarruf etmiyor, tüketim yapıyor. Vatandaş, ‘Takatim kesildi, satın alamıyorum’ diyecek vaziyete geldi. Bütün tepki benim üzerimde’ diyeceğine dönüp de cana yananlara ‘Sizin beklentileriniz gerçekçi değil’ dediği zaman orada denge şaşıyor. ‘Aman’ diyorum” ifadelerini kullandı.

“Sabit kurdan faydalanan rantiye lobisi oluştu”

Kurlardaki durağanlığa da işaret eden Alkin, şunları söyledi: “Kurda hareketlilik yok ama bu memlekette her şeyin çok iyi olduğu, yabancı sermayenin geldiği, döviz bolluğu içinde olduğumuz anlamına gelmiyor. Uygulanan kur politikası hatta kambiyo rejimi sebebiyle kur hareketliliği yok. Ayrıca rantiyenin önemli bir kısmı çok mutlu. Çünkü döviz yükselmediği için yılbaşından beri döviz bazında minimum yüzde 40 kazanmış. Para piyasası fonları, hisse fonları, altın vasıtasıyla para kazanıyor. Böyle bir rantiye lobisi de oluştu. Bunun bankalarla hiçbir alakası yok.

Şimdiki ekonomi yönetimi yüzde 38 enflasyonla başlayıp, yüzde 75’e çıkarmıştı. Böyle bir yönetime kim sabreder? İhracatçı zarar ediyor, döviz olduğu yerde, kımıldamıyor. İyi bir şey çıksın diye sabrettik. Çıkmadı. Sayın bakan reel sektöre, vatandaşa kızıyor. Biz bilim insanları olarak ekonomi yönetiminin önündeki zorlukları kabul edip, uyarıyoruz. ‘Bunlar düzelmezse başarılı olamayız’ diyoruz. Ama onlar kabul etmiyor. Bu reçeteyi uygulayarak başarılı olacaklarını savunuyorlar. Ama herkes bitecek, hiç kimse kalmayacak. ‘Pirus zaferi ‘ diyoruz biz buna. Hiç kimsenin sevinemeyeceği zafer çıkacak ortaya.”

“Ödünç pay piyasasının açılacak olması önemli”

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün açığa satış yasağının kaldırılacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Dr. Nuri Sevgen de kararın, piyasanın derinliğinin artması açısından olumlu olduğunu belirtti. Açığa satışın özendirilmesi ve açık olmasının piyasayı dengelemesi açısından önemli olduğuna işaret eden Sevgen, “Bununla birlikte açığa satışın serbest bırakılmasından daha çok önemsediğim şey, ödünç pay piyasasının açılacak olması. Vade sonu geldiği zaman kısa pozisyon alan yatırımcı varsa biz alarmda oluyoruz. Çünkü bu pozisyonlar ya kapatılacak ya da karşı bacağındaki hisse senetlerinden alınması, hesabında olması lazım. Olmazsa yatırımcı, takas günü açığa düşüyor. Çünkü ödünç piyasası yok. Eskiden bir senette açıkta kalındığında, gidip piyasadan ödünç alınırdı belli bir faiz oranında ve doğal olarak takas konusunda sıkıntı yaşanmıyordu. Ama bu durumda kendi müşterilerinizle görüşmek, portföyünüzde varsa onu müşteriye geçici olarak ödünç vermek gibi yöntemlere gidiyorsunuz. Çünkü takası sağlamak zorunluluğunuz var. Bunu yapmazsanız yaptırımları var. Bundan kaynaklı olarak da bence açığa satıştan daha önemlisi açığa satışın gelmesiyle birlikte ödünç pay piyasasının açılacak olması. Bu çok avantajlı. Elinde hisse senedi olanlar için de özellikle açığa satıştan çok ödünç piyasası çok avantajlı” dedi.

Açığa satış uygulamasının aralık ayı içinde gelmesini beklediklerini söyleyen Sevgen, “Umarım olur. Bu piyasayı dengeleyici bir unsur. Ancak piyasayı düşüreceği ya da yükselteceği anlamına gelmiyor. Piyasa mekanizmasını çalıştıracağı anlamına geliyor” diye konuştu.