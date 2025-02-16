Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 'Geleceğe hazırlanın'
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Geleceğe hazırlanın" uyarısında bulundu.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Gerginlik birikimi belirtisi
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, "Bingöl Yedisu M4,9 gerinlik birikiminin belirtisidir. Geleceğe hazırlan." ifadelerini kullandı.