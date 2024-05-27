Prof. Dr. Görür belediye başkanlarına seslendi: Deprem tedbirlerini sıraladı

Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin analizlerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, son yaptığı paylaşımında belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Görür, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kentlerin depreme dirençli olması için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Görür, söz konusu paylaşımında şu maddelere yer verdi:

"-Kentin ciddi bir mikro-bölgeleme çalışmasını yapmalı ve kentinizin mekan kullanımı, imarı, iskanı, ve tüm fiziksel gelişimini bu çalışmanın verilerine göre planlamalısınız.

-Kentinizi tehdit eden depremi üretecek fay sistemini bu çalışmaya göre analiz edip eğer bu sistem çalışırsa kente nasıl hasar vereceğini bilimsel olarak araştırmalısınız.

-Deprem sırasındaki hasar ve can kaybınızı kentinizin şu bileşenlerini analiz ederek bulabilirsiniz: Halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonomi. Bu analizler deprem gelmeden önce yapılmalı ve deprem gelirse bu bileşenlerin nasıl zarar göreceği bulunmalıdır. Daha sonra da depremden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur. Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyrulur."