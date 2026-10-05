Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi için tarih verdi!

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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, fon krizinin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fon krizinin hemen ardından talebin yavaşlayacağı, bu gelişmenin enflasyonu dizginleyeceği ve ekim ayında faiz indirimlerinin başlayacağı yönünde öngörüde bulunduğunu hatırlattı.

“Tahminlerimi aynen koruyorum”

Kara, söz konusu beklentilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fon krizinin hemen ardından yaptığım paylaşımda talebin yavaşlayacağını, bunun enflasyonu dizginleyeceğini ve ekimde faiz indiriminin başlayacağını yazmıştım. Tahminlerimi aynen koruyorum. Piyasa da bu görüşe yakınsıyor.”

Büyüme beklentisini düşürdü

Kara, Türkiye'nin büyüme tahminini ise düşürdüğünü belirterek 30 Eylül'de yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

"Fon krizinin hemen ardından yaptığım yorumda likidite, varlık ve güven etkisi üzerinden ekonomideki yavaşlamanın belirginleşeceğini öngörmüştüm.

Geçen zaman içindeki gelişmeler bu görüşümü giderek güçlendirdi.

Bu yılın toplamına dair büyüme tahminimi %2,8'den %2,3'e çekiyorum."