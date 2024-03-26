Prof. Dr. Hakan Kara: Faiz yüzde 50 ama gecelik faiz...
TCMB eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın seçim sonrası döviz biriktirmeye başlayacağını ifade ederek, "Merkez Bankası faizi %50’ye çıkardı ancak son iki günde gecelik piyasa faizi %53 düzeyinde seyrediyor" dedi.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın gecelik faizlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gecelik faizi hazırladığı grafikle gösteren Kara, "Merkez Bankası faizi %50’ye çıkardı ve fiili olarak %53’e kadar çıkarmak için operasyonel esneklik oluşturdu. Son iki günde gecelik piyasa faizi %53 düzeyinde seyrediyor" yorumunu yaptı.
Merkez Bankası faizi %50’ye çıkardı ve fiili olarak %53’e kadar çıkarmak için operasyonel esneklik oluşturdu. Son iki günde gecelik piyasa faizi %53 düzeyinde seyrediyor. pic.twitter.com/eDwXoGKd9C— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 26, 2024
Kara, 500 baz puanlık faiz artışnın vatandaşın elindeki dövizi satmakta çok etkili olmadığını aktararak, "Faizlerdeki artış dövize talebi azalttı, ancak vatandaşın henüz pek döviz satmadığını görüyoruz. Geçen Cuma TCMB sadece 0,2 milyar $ alabilmiş. Seçimden sonra Merkez Bankası tekrar rezerv biriktirmeye başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Faizlerdeki artış dövize talebi azalttı, ancak vatandaşın henüz pek döviz satmadığını görüyoruz. Geçen Cuma TCMB sadece 0,2 milyar $ alabilmiş. Seçimden sonra Merkez Bankası tekrar rezerv biriktirmeye başlayabilir.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 26, 2024