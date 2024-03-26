Prof. Dr. Hakan Kara: Faiz yüzde 50 ama gecelik faiz...

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın gecelik faizlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gecelik faizi hazırladığı grafikle gösteren Kara, "Merkez Bankası faizi %50’ye çıkardı ve fiili olarak %53’e kadar çıkarmak için operasyonel esneklik oluşturdu. Son iki günde gecelik piyasa faizi %53 düzeyinde seyrediyor" yorumunu yaptı.

Merkez Bankası faizi %50’ye çıkardı ve fiili olarak %53’e kadar çıkarmak için operasyonel esneklik oluşturdu. Son iki günde gecelik piyasa faizi %53 düzeyinde seyrediyor. pic.twitter.com/eDwXoGKd9C — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 26, 2024

Kara, 500 baz puanlık faiz artışnın vatandaşın elindeki dövizi satmakta çok etkili olmadığını aktararak, "Faizlerdeki artış dövize talebi azalttı, ancak vatandaşın henüz pek döviz satmadığını görüyoruz. Geçen Cuma TCMB sadece 0,2 milyar $ alabilmiş. Seçimden sonra Merkez Bankası tekrar rezerv biriktirmeye başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.