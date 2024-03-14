Prof. Dr. Hakan Kara'dan kredi kartı değerlendirmesi: Kolay olmayacak

Hakan Kara, sosoyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de kredi kartı fazilerinin, enflasyonun 7 katı olduğuna dikkat çekerek, Türkiye de ise kredi kartlarına enflasyonla aynı düzeyde faiz uygulandığını aktardı.

Prof. Dr. Kara, grafikle paylaşarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede.

Yıllardır bir yandan yüksek enflasyonla vatandaşın peşin alım gücü düşürülürken diğer yandan kredi kartı faizinin düşük tutulması ciddi bir sorun biriktirdi. Çözümü kolay olmayacak."

Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede.

Yıllardır bir yandan yüksek enflasyonla vatandaşın peşin alım gücü düşürülürken diğer yandan kredi kartı faizinin düşük tutulması ciddi bir sorun biriktirdi. Çözümü kolay olmayacak. pic.twitter.com/ToBhdLQdrX — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 13, 2024

Kara ayrıca, TCMB'nin döviz satışına ilişkin son açıklanan rakamları da değerlendirerek, "TCMB'nin rekor döviz satışının büyük ölçüde yurt içi yerleşiklerin döviz talebinden kaynaklandığı anlaşılıyor" yorumunu yaptı.