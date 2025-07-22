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Prof. Dr. İlber Ortaylı trafik kazası geçirdi

21 Temmuz öğle saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç trafik kazası yaptı. Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, hafif maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. İlber Ortaylı trafik kazası geçirdi
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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bulunduğu araç, dün öğle saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonucunda can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçlarda hafif çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde gerginlik yaşandı

Ekol TV'de yer alan habere göre, kazanın ardından Ortaylı'nın şoförü ile diğer sürücü arasında sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ünlü tarihçi İlber Ortaylı, olaya müdahale etmek ve ortamı yatıştırmak amacıyla aracından indi. Ortaylı'nın araya girmesiyle gerginlik azaldı. 

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