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Prof. Dr. İlber Ortaylı tuşlu telefon kullanırken görüntülendi, gündem oldu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, akıllı telefon yerine tuşlu telefon kullanmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Ortaylı’nın, yürürken tuşlu telefonuyla mesaj yazdığı anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. İlber Ortaylı tuşlu telefon kullanırken görüntülendi, gündem oldu
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Prof. Dr. Ortaylı’nın sokakta yürürken tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalıştığı anların paylaşılması sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 

Neden tuşlu telefon kullanıyor?

Prof. Dr. Ortaylı, katıldığı bir canlı yayında telefonunun çalmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş, yayın sırasında tuşlu telefon kullanmasının nedenini, “Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim” olarak açıklamıştı.

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