Prof. Dr. İlber Ortaylı tuşlu telefon kullanırken görüntülendi, gündem oldu

Prof. Dr. Ortaylı’nın sokakta yürürken tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalıştığı anların paylaşılması sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Neden tuşlu telefon kullanıyor?

Prof. Dr. Ortaylı, katıldığı bir canlı yayında telefonunun çalmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş, yayın sırasında tuşlu telefon kullanmasının nedenini, “Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim” olarak açıklamıştı.