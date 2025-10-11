Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti

  1. Ekonomim
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yaptı. Tedavisinin devam ettiğini belirten Ortaylı, "Ani bir şekilde ortaya çıkan bir hastalığın yol açtığı reaksiyonlar nedeniyle bir haftayı aşkın süre Koç Hastanesi'nde tedavi gördüm. İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti. Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta 'emrediyor'. Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım." dedi.

Takip Et

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok sevgili okurlarım,

Ani bir şekilde ortaya çıkan bir hastalığın yol açtığı reaksiyonlar nedeniyle bir haftayı aşkın süre Koç Hastanesi'nde tedavi gördüm. İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti.

Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi'ndeki, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ndeki etkinliklere katılamadım. Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor.

Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim.

Bir teşekkür de, Koç Hastanesi Nefroloji Bölümü'nden Prof. Mehmet Kanbay ve değerli ekibine. Onların özverili çabalarıyla bu krizi atlattım ve tedavime hâlâ onların yakın takibiyle devam ediyorum. Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta "emrediyor". Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım.

Arayan, soran, ilgisini ve dostluğunu esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

