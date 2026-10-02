Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çok üzgünüz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz” dedi.

Çelik mesajında şu ifadelere ye verdi:

“Felsefeyi ‘insan olma sanatı’ olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir rehberdi. ‘İnsan olma ve insan kalma’ hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun.”

İoanna Kuçuradi kimdir?

1936 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kuçuradi, 1954 yılında Zapyon Kız Lisesi’nden, 1959’da ise İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.

1970 yılında doçent, 1978’de profesör olan Kuçuradi, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kurdu. 2003 yılında emekli oluncaya kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Kuçuradi, 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde ders vermeye başladı.

Kuçuradi, 1997-2005 yılları arasında üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürüttü. 1998 yılından itibaren ise merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü’nün başkanlığını yaptı.

Kuçuradi’nin eserleri arasında “İnsan ve Değerleri”, “İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları”, “Adaletin Gerektirdiği Hukuk”, “Schopenhauer ve İnsan” ve “Nietzsche ve İnsan” bulunuyor.