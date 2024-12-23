Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'Büyük kıyameti bekliyoruz" dedi, İstanbulluları uyardı!

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, olası İstanbul depremine karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, özellikle deniz kıyısındaki bölgelerde riskin yüksek olduğunu belirtti.

Üsküdar Kuzguncuk’taki mahallelerde yaptığı incelemelerde riskli yapıların durumunu değerlendiren Kadıoğlu, "Küçük kıyamet olarak anılan Marmara Depremi’nin ardından, şimdi büyük kıyameti bekliyoruz. Ancak hazırlıklarımızı yaparak olası can ve mal kayıplarını en aza indirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Deprem öncesinde alınması gereken tedbirleri tek tek saydı

"Bu büyük kıyameti beklerken bir yandan hazırlık yapmamız gerekiyor. Burada çeşitli şekillerde hazırlık yapabiliriz" diyen Kadoğlu, şunları anlattı:

"Binamızın sağlamlığına bakarız. Evimizdeki eşyaları sabitleyip sabitlemediğimize bakarız. Afete karşı hazırlığımız nedir, ne tür malzemelerimiz var. İlk yardım biliyor muyuz, yangın söndürmeyi biliyor. muyuz, aile afet planımız var mı. Ondan sonra sokağa çıkıp, konu komşu birbirimize afette yardımcı olabilecek miyiz? Sokağa çıktığımız zaman nerede toplanabileceğiz, sokakta deprem olunca hangi mobilyalar, hangi klimalar, hangi masalar harekete geçecek, trafiği kesecek, insanlara zarar verecek? Şu anda biliyorsunuz, bütün kışın caddede, sokaklarda böyle ısıtıcılar konmuş. Bunların tabii devrilme tehlikesi var. Bunların yangın çıkarma tehlikesi var. Bunları görebilmesi lazım insanların ve bunlar basit tedbirlerle azaltılabilirse bunlar hem normalde bir yangın tehlikesi oluşturmaz, hem afette de bizim işimizi daha fazla zorlaştırmaz. O yüzden bilinçli olacağız, hazırlıklı olacağız. Deprem olduğu zaman da fazla can ve mal kaybına uğramayacağız. Japonlar gibi. Biz de tam bu yaptığımız şehir tehlike avı Japonlardan öğrendik biz bunları. Japonlar buna Town Watching (Yerleşim Ünitesi Analizi) diyorlar."

En kritik bölgeler nereler

İstanbul'da deniz kıyısında olan bölgelere dikkat çeken Kadıoğlu, "İstanbul'da tabii depremde en çok kritik olan bölgeler deniz kıyısı olan bölgeler. Esas burada yaşayanların, buradaki eksikleri görmeleri gibi" dedi.