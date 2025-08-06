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Prof. Dr. Mualla Selçuk, ISREV Başkanlığına seçildi

Uluslararası Din Eğitimi ve Değerleri Semineri (ISREV) Başkanlığına Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mualla Selçuk seçildi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Mualla Selçuk, ISREV Başkanlığına seçildi
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ANKARA (EKONOMİ)

ISREV, 37 ülkeden 333 üyesiyle din eğitimi ve değerler alanında bilimsel araştırmaların geliştirilmesini hedefleyen uluslararası bir akademik oluşum. Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen seminerde, Prof.Dr. Selçuk farklı dünya görüşlerine sahip; Türk, Alman, Avusturyalı ve Yunan öğrenci ve öğretmen adayları bir araya geldi.

27 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ISREV 27’nci oturumu, “Çalkantılı ve zor zamanlarda din eğitimi: Gençlerde umut ve iyi oluş nasıl desteklenebilir?” temasıyla düzenlendi.

37 ülkeden 333 üyesi bulunan ISREV’in yeni başkanı ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mualla Selçuk oldu. Açılışta konuşan Prof.Dr. Selçuk, ISREV’in sadece akademik bir forum değil, aynı zamanda zor zamanlarda üyeleriyle dayanışma gösteren bir topluluk olduğunu bildirdi.

Seminerde Mualla Selçuk ulusal ve uluslararası  akademisyenlerle birlikte iki proje tanıttı:

Sharing Worldviews: Learning in Encounter( Dünya Görüşlerimizi Paylaşalım ve Karşılaşmalarımızdan Öğrenelim) projesi kapsamında, Türkiye, Almanya, Avusturya ve Yunanistan’dan öğretmen adayı gençlerle öğrenciler buluştu.

6 Şubat 2023 depremi ardından başlatılan Dayanıklı Sınıflar Projesi ile de ‘karşılaşma ahlakı’ becerisi kazandırmayı hedefliyor. Din kültürü ve meslek dersi öğretmenlerine meslek içi eğitim veriliyor.

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