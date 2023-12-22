Prof. Dr. Naci Görür 23 kente dikkat çekti: Her an 7 ve üzeri deprem üretebilir uyarısı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen kent sempozyumlarının 4’üncüsü bugün Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) başladı. 3 gün sürecek sempozyumların ilk gününün konuğu Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür oldu.

23 kentin fay üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görür, 23 kentin fay üzerinde olduğuna dikkat çekti. Görür, "Bundan hiç kimsenin haberi yok. En son dayanamadım söyledim. Kork ya kork. Biz bilim insanı olarak yüzbinlerce insanımızın hayatının bir ipliğe bağlı olduğunu görüp söylemeyecek miyiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Kocaeli'nin haberine göre Görür şunları söyledi:

Türkiye’de 500 tane fay var. Bizim hangi fay kırıldı, ne zaman deprem olacak söylemlerini kaldırmamız lazım. Ben senin şehrinde deprem olmayacak desem zil çalıp oynayacak mıyız? Komşu ilde de deprem olsa bizim vatandaşımız ölecek. Soruna genel bakmalıyız. Deprem mekanizması 14 milyon sene önce başladı. Bu depremleri durdurmak mümkün değil. Her deprem de on birlerce insanı bir gecede gömmek bize yakışmıyor. Millet olarak siyaset üstü olarak hiçbir insan ölmesin diyerek bizi yönetmeye talip olan insanlara benden oy almak istiyorsan bu ülkede deprem dirençli yerler yapacaksın. Bu niyetin olursa oyum senindir diyeceksiniz.

"Her an 7 ve üzeri bir deprem üretebilir"

Halkımızın deprem birikimi ve farkındalığı ile kültürü yok. Halk kendini tehdit eden bir konu hakkında tamamen bilgisiz yada çok bilgi sahibi. Amerikan gemisi geldi diye deprem oldu diyenlere gerçekten sinirleniyorum. Geçtiğimiz günlerde söylediği 23 kent deprem bölgesinin üzerine kurulmuş. Bundan hiç kimsenin haberi yok. En son dayanamadım söyledim. Kork ya kork. Biz bilim insanı olarak yüzbinlerce insanımızın hayatının bir ipliğe bağlı olduğunu görüp söylemeyecek miyiz? Bizim kimseyi korkutmak gibi bir derdimiz yok. Bu 23 kentte bulunan faylar her an 7 ve üzeri bir deprem üretebilir.

Fay hatlarına dikkat çekti

Ana fayı kesen görece olan küçük faylarda kırılmamış olanlar olabilir. Hendek fayı, İzmit ve Körfez fayının tamamı kırılmadı. Bu faylarda deprem üretebilir ve kenti etkileyebilir. Kocaeli'de bulunan faylar uzun bir dönem 20 bin kişiyi öldürüp yüzbinlerce insanı yaralayacak bir deprem oluşturmaz. Yan depremler burayı ciddi olarak etkileyebilirler. Burada zemin kötü. Deprem anında bu çok tehlikeli. Zemin depremin etkisini dört kat artırabilir. Buralarda yeraltı su seviyesi yüksektir, yer altı suyu olan zeminler depremde en tehlikeli zeminlerdir. Kocaeli’nin vadi içinde kurulmuş olması yanlış. Yapacak bir şey yok. Kenti terke edecek halimiz de yok.