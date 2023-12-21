Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?

İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İddialarla ilgili konuşan Naci Görür, "Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım. Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz" dedi.

Teklifler gelip gidiyor

'Teklif gelse kabul eder misiniz?' sorusuna, Naci Görür, "Teklifler gelip gidiyor. Seviyorlar. Ancak asla siyaset düşünmüyorum. Siyasete girersem, deprem konusuna verdiğim bunca yılım biter. İnsanlar bilimsel olarak hizmet etmek istiyorum. Ben bir partiye girersem, sadece o partinin tabanına konuşurum" yanıtını verdi.

Görür, X üzerinden yaptığı açıklamada ise şunları belirtti:

"Sevgili arkadaşlar, beni tanıyorsunuz ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum: Şu anda bir çok basın mensubu arayarak bir partinin İstanbul’a Belediye Başkan adayı olarak gösterileceğimi söyleyerek doğruluğunu teyid ettirmek istiyorlar. Doğru olan şu. Ben bir bilim adamıyım, öyle de kalmak istiyorum.

Hayatımı halkımı deprem konusunda aydınlatmaya, farkındalık yaratmaya ve deprem kültürü oluşturmaya adadım. Deprem siyaset üstü bir konudur. İnsanlarımızı göçük altından AKP, MHP, CHP diye çıkartmıyoruz. Siyasetçi olursam herkese sesimi duyramam. Ama şu kesin, hangi parti deprem hakkında hasbel kader bilgime ihtiyaç duyarsa bilim adamı olarak hepsinin emrinde olurum, sevgiyle."