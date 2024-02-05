Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında açıkladı: 'Murat Kurum danışmanlık teklif etti'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile bir araya gelmişti.

Kurum, Görür'ün bir süredir gündeme getirdiği ve diğer siyasetçilerin de destek olduğu "Deprem Dirençli Kentler" kampanyasına destek verdiğini duyurmuştu.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Görür, Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

Görür, canlı yayında şunları söyledi:

"Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer."