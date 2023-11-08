Prof. Dr. Naci Görür haritayı paylaştı, açıkladı: Marmara'daki korkutan deprem öncü mü?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, "Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" ifadelerini kullandı.