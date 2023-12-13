Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için konum işaret etti: Salgın hastalık uyarısı yaptı

Gemlik'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da beklenen depremi bir kez daha hatırlattı. Gözler, büyük İstanbul depremine çevrilirken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarılar geldi.

Deprem olma olasılığı yüzde 47'e indi

İstanbul'da deprem olma olasılığını yüzde 47 olarak açıklayan Görür'e bu oranın neye dayandırıldığı soruldu.

Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Görür, "Yüzde 47, Parsons, 2000 senesinde bir çalışma yaptı. Türk bilim adamları da vardı. O çalışmayı yaparken jeolojik dönem depremlerini incelediler. Fayda stres birikimini incelediler. Stres transferi hesabına göre sonuçlarına göre 1999’dan sonra 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu çok büyük bir olasılık. Bu sene Parsons bunu revize etti, ABD’den bize seslendi. Yaptığım revize sonucu bu olasılık yüzde 47’ye indi" yanıtını verdi.

Depremde etkilenecek ilçeler

Olası İstanbul depreminde hangi ilçelerin etkileneceğini açıklayan Görür, "Özellikle Avrupa yakasında yer alan bölgeler Haliç'ten tutun Silivri'ye kadar olan alan, denize yakın olan kesimler Bakırköy, Zeytinburnu gibi, buralar depremden daha ciddi etkilenecek" ifadelerini kullandı.

"Bunların hepsini yapmazsan depreme hazırlayamazsın" diyen Görür, depreme hazırlanmak için gerekli bileşenleri şöyle sıraladı:

"6 bileşen. Yönetim sistemi, halk, alt yapı, yapı stoku, ekosistem ve çevre, ekonomi… Hükümet beşini unutuyor, çünkü işlerine gelmiyor."

"Kanalizasyon içme suyu şebekesine karışır"

İstanbul'da yüzde 47 olasılığıyla bir deprem olması halinde Görür yaşanacak sorunları, "İstanbul’da kanalizasyon ve içme suyu yan yana gider. Depremde bunlar kırılır, tahrip olur, kanalizasyon içme suyu şebekesine karışır. Salgın hastalık gırla gider. Sular kesilir, hijyen kalmaz. İnsanlar susuzluk çeker. Su getirip halka dağıtmak büyük problem olur, yollar kapalı olur. İnsanlar yıkanamaz" diyerek sıraladı.

En riskli bölgeler

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminde en riskli bölgeleri de açıkladı. Görür, "Marmara Denizi’nden kıyıdan başlayarak ilk 10 kilometrelik bir şerit düşün. Orada çok daha fazla sıkıntı olacak. Çünkü depremin şiddeti genellikle Haliç’ten Silivri’ye kadar 9 şiddetini bulacak. 9 şiddetinde bir depremin etkisi altında kalmak şu demek: Çok iyi yapılmış binalar bile ciddi hasarlar alabilir" uyarısında bulundu.

Görür ayrıca, Silivri'nin depremden 8 şiddetinde etkileneceğini belirterek, "Siz oralarda yığınak yapabilirsiniz. Burası da nihayet Marmara Bölgesi. Ben bu yığınakların Marmara Bölgesi dışındaki kentlerden gelmesi gerektiğini, yardımın oradan yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.