Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için konuştu: Böyle devam etmez, 7'nin üzerinde deprem kesin

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir üniversitesinin Deprem ve İstanbul konulu etkinliğine katıldı. Burada yaptığı sunumda İstanbul'daki 250 yıllık deprem periyodunu anımsatan Prof. Dr. Görür, 1922 Tekirdağ ve 1999 Gölcük depremlerinden bahsetti.

İki bölgenin ortasının Marmara Denizi olduğunu söyleyen Görür, burada 1766'dan bu yana deprem olmadığını aktararak, "Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Anadolu'daki depremlerin doğudan batıya doğru taşındığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Nitekim 1939’dan 2023’e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Özetle, İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır" dedi.

'Siyasete bulaşmak istemiyorum'

İstanbul’un mevcut yapı stokuyla asla deprem dirençli yapılamayacağının altını çizen Görür, "İstanbul’un altyapısını yenileyeceksin. İstanbulluyu deprem güvenli ve bilinçli yapmazsan asla deprem dirençli İstanbul’u yaratamazsın" şeklinde konuştu

Yerel seçimler için kendisine gelen tekliflerden bahseden Görür, şöyle konuştu: "Biz göçük altından insanları AK Partili, MHP’li, CHP’li diye kurtarmıyoruz. Hiçbir şekilde siyasete bulaşmadım, bulaşmak da istemiyorum."