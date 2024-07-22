Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da da hissedilen Çanakkale depremini yorumladı
Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı.
Prof. Dr. Naci Görür, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Deprem Bayramiç’in güneyinde, Evciler Fay zonunda oldu. Bu zon KAF’ın orta branjına ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş eneri biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak."
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.