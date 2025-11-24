  1. Ekonomim
Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: 'Bana ait değil! Kınıyorum'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremleri ile aynı kaderi paylaşacak diye kimi kentler" şeklindeki beyanların kendisine ait olmadığını belirterek isminin kullanılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Medyada bazı kentler 6 şubat depremleri ile aynı kaderi paylaşacak diye kimi kentlerin adı yazılıp ilan edilmektedir. Bilim dışı ve kötü niyetli bu yazı bana ait değildir. Adımla dolaşıma sokulmuştur. Kınıyorum. Duyurulur" ifadesini kullandı.

