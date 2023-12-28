Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depremin ardından bölgeyi işaret etti: Aktif fay uyarısı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Depremin ardından Yer Bilimci, Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Görür, mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözükmediğine dikkat çekti.

Naci Görür, bölgeyi işaret etti: Aktif fay var

Deprem uzmanı, Malatya-Yeşilyurt-Görgü/Seyituşağı- Doğanşehir arasında aktif bir fay olduğu uyarısını yaptı. Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Malatya Görgü- Yeşilyurt’ta 4,7 deprem oldu. Mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözükmemesine rağmen ben burada son aylardaki depremleri yerine koydum. Sanıyorum burada Malatya-Yeşilyurt-Görgü/Seyituşağı- Doğanşehir arasında aktif bir fay var (Şekil). Bu fay Malatya Fayı'na paralel. Belki de Doğanşehir Fayı bu alanlara uzanıyor. Geçmiş olsun."