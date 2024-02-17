Prof. Dr. Naci Görür Malatya'daki depremin ardından işaret etti: Enerji yüklemesinin olduğu...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dün 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Görür, "Arkadaşlar, dün Malatya Akçadağ’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat'ta bir miktar enerji yüklemesinin olduğu Malatya Fay zonu tarafında" uyarısında bulundu.

Deprem bilimci, daha önce Malatya Fayı'nın 6 Şubat'ta olan büyük depremlerden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceği uyarısını yapmıştı.