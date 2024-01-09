Prof. Dr. Naci Görür Malatya'daki depremin ardından konuştu: Stres yüklendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 9,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğu Anadolu Fay Hattı'na (DAF) dikkat çeken Görür, "Depremin bu yöreye büyük depremler sırasında stres yüklenmesiyle oluştuğu da söylenebilir" uyarısında bulundu.

Deprem uzmanı şunları kaydetti:

"Arkadaşlar dün Malatya-Pütürge/ Balpınar’da 4,4 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir. Depremin bu yöreye büyük depremler sırasında stres yüklenmesiyle oluştuğu da söylenebilir."