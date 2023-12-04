Prof. Dr. Naci Görür 'pişman' oldu: Keşke söylemeseydik, deprem bahanesiyle...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyonu’nun düzenlediği 5. İstanbul Kent Sempozyumu dün Harbiye Askeri Müzesi’nde sona erdi. Uzmanların katılımıyla düzenlenen sempozyumda “Afet Riskleri ve Kent Politikaları” konulu oturumlar düzenlendi.

"Dönüşümde rant pazarlıkları yapılıyor"

Cumhuriyet'in aktardığı sempozyumun ilk oturumunda konuşan Bilim Akademisi kurucu üyesi ve afet bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kamuoyunda “kentsel dönüşüm yasası” olarak yankı bulan torba yasaya “Bizler de bir kenti depreme hazırlamak için önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledik. Ancak keşke söylemeseydik. Geçen günlerde bir yasa çıkardılar ama halkı korkuttular. Yurttaşlarda ‘Acaba malımıza mı çökecekler?’ diye bir endişe var. Böyle bir yasayla kenti yönetemezsiniz. Yönetebilmek için halkın, yerel yönetimin ve devletin el ele olması gerekiyor. Bu şartlarda İstanbul’da dönüşüm olamaz. Belediye ve hükümet didişmesinin ortasında halkın da korktuğu ortamda depreme hazırlanamayız. Ben deprem odaklı kentsel dönüşüm yapıldığına inanmıyorum. Bugün yaptığımız dönüşümde rant pazarlıkları yapılıyor. Deprem de bahane ediliyor” diyerek sitem etti.