Prof. Dr. Naci Görür seçim kararını açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'de katıldığı bir canlı yayında 31 Mart Yerel Seçimleri'ne dair İBB kararını açıkladı.

Beklenen Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Görür, İBB başkanlık seçimlerini işaret ederek, “Evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması noktasında ‘ekonomik olarak destek yapacağım’ derse ben de oyumu kim olursa olsun veririm” ifadesini kullandı.