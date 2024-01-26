Prof. Dr. Naci Görür'den 7.4 büyüklüğünde deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı: Risk altındalar

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de "ilk kez söylüyorum" diyerek uyardığı Tunceli ve Bingöl için yeni uyarılarda bulundu. Deprem uzmanları, Tunceli'ye özellikle dikkat çekerek Yedisu Fayı'nı işaret ediyor. Söz konusu fayın 7.4 büyüklüğünde deprem üretebileceği belirtiliyor.

Naci Görür sosyal medya hesabından Tunceli'de deprem tehlikesine karşı yapılan çalışmaları değerlendirdi. Görür, "Tunceli ve Bingöl cidden risk altında" uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bugün Hürriyet gazetesinde okudum. Tunceli’de güzel şeyler oluyor. Tunceli Valisi sayın Bülent Tekbıyıklıoğlu’nu tebrik ve takdir ediyorum. Tunceli ve Bingöl cidden risk altında. Yapılanlar çok yararlı ama Tunceli’yi gerçekten tam anlamıyla depreme hazırlayacak şeyler değil. Bu iş Belediye ile birlikte omuz omuza yapılmalı. Kentin tüm bileşenleri, yani Tunceli’nin halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistem ve çevresi ve ekonomisinin olası depremde ne kadar ve nasıl zarar göreceği araştırılıp tespit edilmeli ve bunlar üzerinde zarar azaltıcı çalışmalar yapılarak deprem dirençli hale getirilmelidir."

Naci Görür 'ilk kez söylüyorum' diyerek uyarmıştı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında Erzincan-Karlıova bölgesinde deprem beklendiğini belirtmişti. Görür, "Tunceli tehdit altında" diyen Görür, Yedisu Fayı'na dikkat çektmişti. Görür şunları söylemişti:

* Ben belki de ilk kez söyleyeceğim burada. Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli'den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larde deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. Günümüze yaklaşırsınız. Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7.4'e kadar çıkabilir. Tunceli'ye uzak değil. Batıdan da aktif bir fayla çevrilidir. Ovacık fayı, yavaş hareket ederek deprem üretiyor. Tunceli'nin hemen güneyinde Nazimiye fayı var. Dört taraftan fay ile çevrilidir. Yedisu fayı özellikle endişe konumundadır. Eli kulağında, şakası yok. Zaman olarak kesin konuşamıyoruz. Tekerrür periyodunu bilemiyoruz. MTA'yı (Maden Tetkik Arama) bunu tespit etmeye memur edin. Bilimin faydası, yerbilimcinin varoluş nedeni budur.