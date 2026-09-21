Prof. Dr. Naci Görür’den Adana depremi değerlendirmesi

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fay hattını ve enerji transferini değerlendiren Naci Görür, şunları kaydetti:

"Topallar-Saimbeyli-Adana’da 5 saat önce sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonunda 4,8'lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem."

Topallar-Saimbeyli-Adana’da 5 saat önce sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonunda 4,8 lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem pic.twitter.com/OUBjWPFwLj — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 21, 2026

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 04.02'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak ölçtü. Yapılan resmi açıklamalara göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.