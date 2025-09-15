Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman depremi yorumu: Stres alanını kısmen değiştirebilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Karagöl-Çelikhan'daki depremin stres alanını değiştirebileceğini belirtti.

Kandilli Rasathanesi, bugün saat 10:39'da Karagöl-Çelikhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.

Görür depreme ilişkin olarak, "Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi.