Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman depremi yorumu: Stres alanını kısmen değiştirebilir
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'da sabah saatlerinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Karagöl-Çelikhan'daki depremin stres alanını değiştirebileceğini belirtti.
Kandilli Rasathanesi, bugün saat 10:39'da Karagöl-Çelikhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.
Görür depreme ilişkin olarak, "Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi.
