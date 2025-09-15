  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman depremi yorumu: Stres alanını kısmen değiştirebilir
Takip Et

Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman depremi yorumu: Stres alanını kısmen değiştirebilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'da sabah saatlerinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman depremi yorumu: Stres alanını kısmen değiştirebilir
Takip Et

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Karagöl-Çelikhan'daki depremin stres alanını değiştirebileceğini belirtti.

Kandilli Rasathanesi, bugün saat 10:39'da Karagöl-Çelikhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.

Görür depreme ilişkin olarak, "Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi.

CHP’den erteleme kararına ilişkin ilk değerlendirme: Olağan kurultayı yapıp yola devam edeceğizCHP’den erteleme kararına ilişkin ilk değerlendirme: Olağan kurultayı yapıp yola devam edeceğizGündem
CHP kurultayı iptal davası tedbirsiz ertelendiCHP kurultayı iptal davası tedbirsiz ertelendiGündem
Gündem
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi