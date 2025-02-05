Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: İzmir'in en riskli ilçesini açıkladı

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan depremler, Türkiye'nin aktif fay haritasını yeniden gündeme getirdi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KAFA TV YouTube yayınında, özellikle İzmir ve çevresi için çarpıcı uyarılarda bulundu. İzmir’in çok sayıda deprem üreten kaynaklara sahip olduğunu ve deprem açısından olağanüstü hassas bir bölgede yer aldığını söyleyen Görür, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” dedi. Görür, sadece Ege değil, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni’nde meydana gelen depremlerin de İzmir’e büyük etkisi olduğunu vurguladı.

En tehlikeli yer Bayraklı

Özellikle Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu belirten Görür, bu bölgelerin deprem dalgalarından en çok etkilenecek alanlar olduğunu belirtti.

İzmir’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme riski bulunan en az 15 fay olduğunu söyleyen Görür, bu fayların ne zaman kırılacağına dair yeterli çalışma yapılmadığını kaydetti. Görür, "Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama 'Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız' mantığı hâlâ devam ediyor" dedi.

İzmir’in tarihsel olarak büyük depremler yaşadığına dikkati çeken Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan'da 7 ve üzeri deprem deprem olmuşsa, bir daha 1939’un üzerine artı 250’yi koy; dersin ki, böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum. Adapazarı'nda en son deprem 1967; artı 250'yi koy, ne geliyorsa kabaca aynı büyük depremi ben bu tarihte görüyorum. İzmir'deki bu 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz, korku orada.”