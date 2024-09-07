Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası açıklama ve çağrı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür ilk açıklamasında, "Kahramanmaraş, Ördektepe/Pazarcık’da 4,9 deprem oldu. Deprem hemen Sakçagöz fay segmanının kuzeye devamında ve olasılıkla Narlı Segmanı üzerinde. Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun, sevgiyle." ifadelerini kullandı.

"Deprem dirençli kentler" çağrısı

Görür, "dertleşme-uyarı-sitem" başlığıyla yaptığı ikinci açıklamasında ise, "deprem dirençli kentler" çağrısı yaptı.

Görür'ün açıklaması şöyle: "Tıpkı bugünkü gibi, bir sabah uyanırsınız, bir yerde bir deprem olmuş, binlerce kişi ölmüş. Ocaklar söner, acı, keder yurdu sarar. Televizyonlar bangır bangır bağırır, uzmanlar konuşur, halkım sokaklara dökülür, yetkililer deprem bölgesine koşuşur. Belli bir zaman sonra olanlar unutulur. Hep aynı sahne. Bıkmadınız mı? Neden DEPREM DİRENÇLİ KENTLER talep etmiyorsunuz? Siyasete bu doğrultuda talimat vermiyorsunuz? Neden çoluk çocuğumuzu, gencimizi yaşlımızı tehdit eden bu olaya karşı bu kadar vurdum duymazsınız? Bu işi sizin isteğiniz, talebiniz, gözetiminiz ve denetiminiz ancak kurtarır. Siz mülkün sahibisiniz. En büyük gücünüz OYUNUZ. Hangi partiden görüşten olursanız olun. Gelin bu deprem işini biterelim."