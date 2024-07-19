Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama
Son dakika... Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, depremin Tekirdağ Fay zonunda olduğunu belirtti.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve AFAD'a göre 4.1, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.4 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Görür, şunları söyledi:
"Tekirdağ-Güzelkoy açıklarında 4,4’lük deprem oldu. Deprem Tekirdağ Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarkoy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz"
Tekirdag-Guzelkoy aciklarinda 4,4’luk deprem oldu.Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Sarkoy Depreminde kirildigini dusunuyoruz. Burada zaman zaman buyuklugu 4,0’lere cikan ve gaz cikislarina bagli depremlerin oldugunu da biliyoruz. Bu acidan cok endise etmiyoruz. . pic.twitter.com/DZS3CVET4a— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 19, 2024