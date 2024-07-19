Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve AFAD'a göre 4.1, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.4 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Görür, şunları söyledi:

"Tekirdağ-Güzelkoy açıklarında 4,4’lük deprem oldu. Deprem Tekirdağ Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarkoy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz"