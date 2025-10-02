  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Prof Dr. Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: Hazırlıklı olun, her an büyük bir deprem olabilir
Takip Et

Prof Dr. Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: Hazırlıklı olun, her an büyük bir deprem olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ depremi sonrasında kritik uyarıda bulunarak Marmara Bölgesi’nde meydana gelebilecek büyük depreme karşı 'Hazırlıklı olun, her an büyük bir deprem olabilir' dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof Dr. Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: Hazırlıklı olun, her an büyük bir deprem olabilir
Takip Et

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. 

Prof. Dr. Naci Görür'den Her an büyük bir deprem olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de Marmara Bölgesi’nde meydana gelebilecek büyük depreme karşı uyarıda bulundu.

Naci Görür, "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın" dedi. 

Marmara depremi sonrası uçaklarda anons geçildi! HEAŞ'tan açıklama geldiMarmara depremi sonrası uçaklarda anons geçildi! HEAŞ'tan açıklama geldiGündem
Tekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldiTekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldiGündem
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyorProf. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyorGündem
Gündem
Sumud Filosu'ndaki Türkler hakkında neler biliniyor?
Sumud Filosu'ndaki Türkler hakkında neler biliniyor?
Bakan Göktaş duyurdu: Marmara depremi sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Bakan Göktaş duyurdu: Marmara depremi sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Marmara'daki depremin 1776'da 7.2 ile kırılan bölgede yaşandığı tespit edildi
Marmara'daki depremin 1776'da 7.2 ile kırılan bölgede yaşandığı tespit edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz mahkeme tarafından reddedildi!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz mahkeme tarafından reddedildi!
Deprem sonrası okullar tahliye edildi, mesailer erken bitti! İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor
Deprem sonrası okullar tahliye edildi, mesailer erken bitti! Trafik yoğunluğu arttı
Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok
Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok