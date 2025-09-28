Prof. Dr. Naci Görür’den Simav depremi açıklaması: Artçılar devam ediyor, fay belirtilmeli

AFAD’ın aktardığına göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da 5.4 büyüklüğünde, 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi.

İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Kütahya, Balıkesir ve birçok ilde hissedilen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür, depremin Simav Grabeni’nde gerçekleştiğini belirterek bölgeyle ilgili önemli teknik bilgiler paylaştı.

"Artçılar devam ediyor"

Görür, Yemişli–Simav/Kütahya bölgesinde meydana gelen depremin ardından, “Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor. Artçı depremler devam ediyor. Bölge Kuzey–Güney (K-G) gerilme altında. Anadolu Levhası’nın batıya doğru hareketine bağlı olarak normal atımlı bir fay üzerinde meydana geldi” ifadelerini kullandı.

"Depremin hangi fayda olduğu belirtilmeli"

Yer bilimci, depremin hangi fay üzerinde gerçekleştiğinin ve yönlerinin net olarak açıklanması gerektiğini vurgulayarak “Geçmiş olsun” dileğinde bulundu.