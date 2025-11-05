  1. Ekonomim
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki yer kabuğu hareketliliğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür’den Sındırgı uyarısı: Yer kabuğu geriliyor, dikkatli olunmalı!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Artçıların sürdüğü bölgede endişe devam ederken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu.

Görür, Batı Anadolu’nun yer kabuğundaki hareketliliğe dikkat çekerek Sındırgı’nın bulunduğu bölgenin batıya doğru gerildiğini ve bu nedenle kabuğun incelip magma yükselmesine yol açtığını belirtti.

Görür, “Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve magmanın yükselmesine neden olmaktadır. Bugün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm, yöreyi deprem dirençli kent haline getirmektir” ifadelerini kullandı.

