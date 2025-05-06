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Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'ye deprem uyarısı: Biz neden bekliyoruz?

Prof. Dr. Naci Görür, Arjantin ve Şili’de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını örnek göstererek, Türkiye’de ‘dirençli kent’ oluşturulması gerektiğini vurguladı. Görür, "Haydi deprem dirençli kentlere, insanımız ölmesin" diyerek çağrıda bulundu.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'ye deprem uyarısı: Biz neden bekliyoruz?
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Prof. Dr. Naci Görür, Arjantin Şili’de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında kritik uyarılar yaptı. Görür, Arjantin’deki dirençliliğe dikkat çekerek ‘Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız?’ diye sordu.

Görür, peş peşe 2 büyük deprem gören Arjantin’deki hasarsızlığı vurgulayarak ‘Haydi deprem dirençli kentlere’ diyerek kentsel dönüşüm için çağrı yaptı.

Naci Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Şili’de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartışmasına devam mı edeceğiz? Haydi DEPREM DİRENÇLİ KENTLERE, İNSANIMIZ ÖLMESİN."

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