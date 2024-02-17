Prof. Dr. Naci Görür'ün o il için yaptığı uyarı gündem oldu: 'Belediye başkanı olsam...'

Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep'te düzenlenen deprem zirvesinde açıklamalarda bulundu. Görür, Ölüdeniz Fayı’nı işaret ederek, " Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi" uyarısında bulundu.

Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz” dedi. Görür'ün söz konusu uyarısı sosyal medyada gündem oldu.

"Belediye başkanı olsam..."

Prof. Dr. Görür konuşmasının devamında, "Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım. Bu da şu demek; Gaziantep'i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep'i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep'e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep'in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Görür, “Deprem dirençli kentlerin oluşturulması deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin güvenliği için önem taşıyor. Ancak, uygun önlemler alındığında ve deprem dirençli yapılar inşa edildiğinde riskler en aza indirilebilir. Kent planlamasından altyapıya, bina inşaatından acil müdahale planlarına kadar birçok alanda deprem dirençli önlemler almalıyız” diye konuştu.

Mustafa Sarıgül'den Naci Görür önerisi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den CNN Türk canlı yayınında Naci Görür önerisi geldi. Sarıgül şunları kaydetti:

Doğal afetler ve deprem bakanlığı kurmalıyız. Türkiye'de dere yatakları var, buralara yapılan konutlar var. Sellerde binalar orada kalmış. Bu afettir. Bakanlık kurulmalı ve böyle olay olunca bakanlıktaki uzmanlar gitmeli. Erzincan'a ilgili bütün bakanlıklar geldi ama bu evlatlarımızın siyanürlü ortamda nasıl çalışması gerektiğini bilmesi lazım. Bunun için girişimde bulunacağım. Komisyon siyasi kaygılardan uzak, felaketlerin tekrar etmemesi için çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alacağız. Afet Bakanlığı'nı kuralım ve Prof. Naci Görür hocamızı başına getirelim. Buradaki bakanlık siyaset üstü olmalı. Araştırma komisyonu tüm detayları ortaya çıkaracak.