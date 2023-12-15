Prof. Dr. Orhan Şen 'evlerinize erken gidin' diyerek İstanbul için uyardı: Bu illere kar geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kar yağışı uyarısı

Bugün ise yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanı: Bir an evvel evinize gidin

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından, "Bugün akşam evinize erken gidin" uyarısında bulundu. Şen şunları kaydetti:

"Bugün cuma Marmara ve Ege'de yagış var. Rüzgar Marmara'da öğlene dogru Kuzeye dönecek. Ege'de Lodos devam edecek. Yagışlar yağmur şeklinde gece yarısından sonra Edirn, Kırklareli çevreleri kar yağışlı. Sıcaklıklar Marmara, Ege, Batı Karadeniz'de 8-10 derece azalacak.

Marmara'da öğlen lodos yerini poyraza bırakacak. Öğleden sonra sıcaklıklar azalacak. İstanbul, Çanakkale, Bursa, Edremit ve Kocaeli'nde kuvvetli yağmur olumsuzluk yaratabilir. Bugün akşam evinize erken gelin.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da yağışların sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda öğleden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Yarın da İstanbul'da yağmur var. Kar yok."