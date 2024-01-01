Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Türkiye, yeni yıla yağışsız bir havayla girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok ilinde yarın sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba-Perşembe ve Cuma günü Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbullular ise kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için beklenen tarihi verdi. Şen, 10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şen, şunları söyledi:

"10-11 Ocak gibi İstanbula kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim."