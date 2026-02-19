Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbul’da soğuk ve kar alarmı

Orhan Şen, perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti. Cuma günü etkili olması beklenen lodosla birlikte termometrelerin 13–14 dereceye kadar çıkabileceğini ifade eden Şen, bu yükselişin kısa süreli bir bahar havası yaratacağını vurguladı.

Cumartesi karla karışık yağmur bekleniyor

Hafta sonu itibarıyla yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olması öngörülüyor. Orhan Şen, cumartesi günü sıcaklıkların ani şekilde düşeceğini, gece saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur görülebileceğini belirtti. Özellikle yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği ve yağışın pazar gününe kadar etkisini sürdürebileceği ifade etti.

Soğuk hava pazar akşamına kadar sürecek

Pazar günü hava sıcaklığının 4–5 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Uzmanlar, bu düşüşle birlikte soğuk havanın daha belirgin hissedileceğini vurguluyor. Pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden 11–12 derece bandına yükselmesi tahmin ediliyor. Yağışların pazar akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.