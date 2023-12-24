Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Doğal afet oluşmaması için tedbir alınmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'de de hava sıcaklığının 3 ila 6 derece azalması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şen, “Karadeniz Bölgesi’nin bugünü doğal afete dönüşmeden bitirmesi için bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerek” ifadelerini kullandı.

Bütün Karadeniz bölgesinde yağış beklendiğini belirten Şen, “Sıcaklık 5-6 derece düşüyor. Yağışlar iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Öğlene kadar Sakarya, Kastamonu, Sinop, Bolu, Samsun öğleden sonra ise Ordu, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde şiddetli kıyıda yağmur iç kesimde kar var” dedi.

“Bugünü afetsiz atlatın”

Prof. Dr. Orhan Şen, heyelan potansiyeline karşı da vatandaşları uyardı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dere kenarlarından uzak durun aracınızı yüksek yere koyun yayla yolunda kalmayın eğimli yüzeylerde ağaçlar dik durmuyorsa buralar potansiyel heyelan bölgesidir uzak durun. Çatı ve ağaç diplerinden uzak durun. Bu gece kötü hava şartları bitecek bugünü afetsiz atlatın.”