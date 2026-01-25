Prof. Dr. Orhan Şen’den pazar uyarısı: Kar dönemi sona erdi, yeni tehlike başlıyor

Tüm yurdu etkisi altına alan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası yerini ılık ve yağışlı bir havaya bırakıyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşları yeni haftanın hava koşullarına karşı uyardı.

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Batı bölgelerimizde kar yağışı ömrünü tamamladı. Artık yağmur mevsimine, yani sistemine giriyoruz. Bugün (Pazar) kıyı Ege ve Marmara'nın batısında yağmur var. Sıcaklıklar batıdan başlayarak artıyor."

İstanbul’a özel bir uyarıda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Bugün parçalı bulutlu geçecek İstanbul’da, yarından itibaren lodosun etkisiyle sıcaklıkların 13-14 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Şehir içi su baskınlarına dikkat

Orhan Şen, sıcaklık artışının sadece "güzel hava" anlamına gelmediğini, beraberinde ciddi riskler getirdiğini vurguladı;

"Yerdeki mevcut kar örtüsü, lodos ve yağmurla birlikte hızla eriyecek. Bu durum dere yataklarında taşmalara ve şehir içi su baskınlarına neden olabilir. Dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla sürse de rüzgar ve sıcaklık değişimi, dik yamaçlarda çığ riskini maksimum seviyeye çıkardı. Bölgedeki vatandaşlarımız ve sürücülerimiz tedbirli olmalı." ifadelerini kullandı.

Şen'in değerlendirmesine göre; İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar yağışları yerel olarak devam edecek. Ancak batıdan gelen sıcak hava dalgası hafta ortasına kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.