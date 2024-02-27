Prof. Dr. Osman Bektaş Bursa için tarih verdi, depremin büyüklüğünü açıkladı: Sırada orası var!

Bursa'da daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedilmesinin ardından deprem tehlikesine yönelik uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik üniversitesinin ortak çalışmasına göre, Kayapa-Yenişehir arasındaki fay 7'den büyük bir deprem üretebilir.

Geçtiğimiz günlerde de 4.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Bursa için Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan yeni uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Bektaş, tarihsel depremlere göre Bursa’nın 7’den büyük deprem yaşayabileceğini ifade etti.

Bektaş, uyarısında şunları kaydetti:

“İstanbul- Bursa deprem çifti modeline göre sırada Bursa var! İstanbul ve Bursa Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey ve Güney kollarında karşılıklı olarak M7’den büyük (1509-1556) ve (1855-1894) deprem çiftlerini üretmiştir, Ambraseys,2000). Paralel fay kolları üzerindeki bu tür deprem çiftleri, ancak paralel fayların derinden zamana bağlı olarak (yaklaşık 40 yıl) karşılıklı viskoelastik stres transferiyle açıklanabilir. Deprem çifti modeline göre, Kuzey koldaki 1999 7,6 - 7,2 İzmit-Düzce depremlerinden sonra Güney koldaki Bursa’nın deprem tehlikesi artmakta.”

Bursa için 7’den büyük deprem uyarısı

Prof. Dr. Bektaş, bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna ise “Tarihsel depremlere göre Bursa 7’den büyük deprem yaşayabilir” yanıtını verdi.