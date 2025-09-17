Prof. Dr. Osman Bektaş, marmara için hazırlanan büyük deprem senaryolarına karşı çıktı

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarıyla ilgili hazırlanan deprem senaryolarına bilimsel açıdan itiraz etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, bazı fay segmentlerinin kilitli olmasının tek başına büyük bir deprem oluşturacağı anlamına gelmediğini belirtti.

"Bir fayın deprem üretme potansiyeli kilitlenme alanının derinliğine de bağlı"

Prof. Dr. Bektaş’a göre, bir fayın deprem üretme potansiyeli yalnızca uzunluğuna değil, aynı zamanda kilitlenme alanının derinliğine (eni) bağlı. Bu bağlamda örnek olarak verilen 17 kilometre derinliğe kadar tamamen kilitli faylar, 1999 İzmit (Mw 7,4) ve 1912 Şarköy (Mw 7,4) depremleri gibi büyük depremleri açıklayabiliyor.