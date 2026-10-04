Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana ve Osmaniye depremi değerlendirmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana'da ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Bektaş, bölgede büyük bir deprem beklemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Adanalıların panik yapmasına gerek yok. Daha önce 4-5 büyüklüğünde depremleri gördük, Savrun Fayı 2023 yılından beri orta büyüklükteki depremleri üretiyor. Fazla enerji biriktirmeden, 4-5 büyüklüğündeki depremleri salıveriyor. Ama anormal bir durum olabilir, elbette. Ancak ben beklemiyorum.

Bu depremler büyük bir depremin habercisi sayılmaz. Ancak bu depremleri takip etmemiz lazım, 6 büyüklüğünde de deprem olsa ben Adana'da büyük bir deprem oluşturacağını sanmıyorum. Bu depremler devam edebilir. Bu fay zayıf bir fay, büyük bir enerji üretse de büyük bir deprem olmaz. Adanalılara geçmiş olsun, panik yapmaya gerek yok."