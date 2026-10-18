Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara depremi açıklaması: 7,5 büyüklüğünde bir deprem olacak mı?

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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi’ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da 7,5 büyüklüğünde deprem beklentisinin bilimsel bir kesinlik taşıyıp taşımadığını tartışmaya açtı. Marmara’da 7 ve üzeri büyüklükte deprem ihtimalinin belirli bir modele dayandığını vurgulayan Bektaş, bu öngörünün kesin bir gerçek gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Tarihsel veriler ve fay mekanizmalarında belirsizlik var"

Tarihsel deprem verileri ile fay mekanizmalarındaki belirsizliklere vurgu yapan Bektaş; tarihsel deprem büyüklüklerinin tahmin, fayın kilitlenme durumunun varsayım ve depremlerin tekrarlanma sürelerinin ise büyük belirsizlikler içerdiğini belirtti.

“bilim korku değil, veri üretmeli”

Marmara Fayı'nın tek bir parça halinde ve devasa bir büyüklükte kırılacağı senaryosunun yanı sıra alternatif modellerin de ciddiyetle incelenmesi gerektiğini kaydeden Bektaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Derin sürünme ve parçalı kırılma olasılıkları da aynı ciddiyetle sınanmadan “M7,5 kapıda” demek, bilimsel belirsizliği kamuoyuna doğru aktarmak değildir. Gerçek şu ki İstanbul'un bir deprem tehlikesi vardır; ancak, bilim korku değil, veri üretmeli."