Prof. Dr. Özatay: İhracatçıların istediği kuru vermek mümkün değil, enflasyon uçar!

Nasıl Bir Ekonomi TV'nin canlı yayın konuğu olan Prof. Dr. Fatih Özatay, ihracatçıların rekabeti salt döviz kuru üzerinden kurmasının yanlış bir politika olduğunu söyledi. Özatay, dövizdeki artışın, enflasyonu tetiklediğini, bu kez çalışanların maaşlarının artırılması gerektiğini bunun da kısır döngüye neden olduğunu aktardı.

Mutsuz insanlar ülkesi mi olacağız?

Türkiye'nin her şeyden önce enflasyonu düşürmesi gerektiğini anlatan Özatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücretten şikayet eden bir sanayi yapımız var. Hangi asgari ücret? Açlık sınırında. Muhtemelen mayıs ayında açlık sınırının altına inecek tekrar. Hatta nisan ayında inecek. Türkiye'de asgari ücret önemli. Çünkü çalışanların yarıdan fazlası asgari ücret alıyor. Bu ne demek çok sayıda mutsuz insan sokaklarda. Bir de emeklileri düşünürseniz... Biz böyle bir toplum istiyor muyuz? Pakistanla, Bangladeşle düşük ücret veren ülkelerle yarışarak mı rekabet edeceğiz, ihracat yapacağız; yoksa daha mutlu, daha çok geliri olan, çocukların karnı doyan, okula aç gitmeyen, yoksullukla boğuşmayan insanların bir miktar da olsa yüzünün güldüğü bir ülkede mi yaşayacağız?

Kısa vadede bir çözüm yok!

Birincisi çalışanları çok fazla mutsuz etmeyeceğiz, onların ücretinden kısmayacağız. İkincisi, enflasyon bu kadar yüksek olamaz, dünya 5.'si olamayız, yoksulluk yaratıyor enflasyon. Demek ki öyle ihracatçıların istediği kur atışını vermek mümkün değil. Yoksa enflasyon alıp başını gidecek. Bu kez tekrar rekabet gücünü kaybedecekler. Bu durumda bazı sektörler tabii ki çok zor duruma düşecek. Ne yazık ki kısa vadede bir çözüm yok.

Öncelikle enflasyon sorununu çözmeliyiz

Sadece ucuz işgücüne dayanarak ihracat yapılıyorsa bu bir çıkar yol değil ülke için. Mesela savunma sanayiinden böyle bir şikayet duyuyor musunuz? İHA'lar için insanlar sırada bekliyor. Verimlilik var. Bu mesela farklı bir yöntemle tekstil için de yapılabilir. 5 sene önce bu sesler bu kadar yükselmiş miydi? Enflasyon patladıktan sonra bu garabet ortaya çıktı. İhracatçılardan şikayet hiç bu kadar yükselmemişti. Bizim enflasyon sorununu çözmemiş gerekir öncelikle."