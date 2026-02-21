Prof. Dr. Sebahattin Güllülü, yaşamını yitirdi

Anadolu’nun toplumsal yapısını bilimsel yöntemlerle inceleyen ve “Ahi Birlikleri” adlı eseriyle literatürde önemli bir yer edinen Güllülü’nün vefatı, akademik çevrelerde ve öğrencileri arasında üzüntüyle karşılandı.

1940 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Güllülü, özellikle Anadolu merkezli toplumsal çözümlemeleriyle tanındı ve ardında kapsamlı bir akademik birikim bıraktı.

Akademik hayatı ve çalışmaları

Prof. Dr. Sebahattin Güllülü, uzun yıllar Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev aldı. Bölümün kurumsal yapısının güçlendirilmesinde, akademik kadronun oluşturulmasında ve bilimsel yaklaşımının şekillenmesinde aktif rol üstlendi. Erzurum’da görev yaptığı süre boyunca çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Emekliliğinin ardından çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün kuruluş sürecinde yer aldı, bölümün yapılanmasını gerçekleştirdi ve kurucu bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde yeni akademisyenlerin yetişmesine katkı sağladı.

Ahi birlikleri eseri

Prof. Dr. Güllülü’nün öne çıkan çalışmalarından “Ahi Birlikleri”, Anadolu’daki esnaf teşkilatlarını ekonomik yönlerinin yanı sıra ahlaki, kültürel ve toplumsal boyutlarıyla ele aldı. Eserde Ahilik kurumu, bir medeniyet anlayışı çerçevesinde değerlendirildi ve Anadolu şehir kültürünün gelişimindeki etkisi incelendi. Geleneksel değerler ile modern toplum arasındaki ilişki sosyolojik bir bakış açısıyla analiz edildi. “Ahi Birlikleri” Türkiye’de sosyoloji alanında başvuru eserleri arasında gösterildi.

Almanca bilen ve yabancı literatürü yakından takip eden Prof. Dr. Sebahattin Güllülü, iki çocuk babasıydı.