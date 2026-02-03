Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti

Akademik çalışmalarıyla kadın emeği ve istihdamı, sosyal politika, kadınlar ve zorunlu göç, paramiliter yapılar, enformel istihdam ile mikro ve küçük işletmeler alanlarına önemli katkılar sunan Şemsa Özar’ın vefat haberini Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Değerli hocamız, dostumuz ve çalışma arkadaşımız Şemsa Özar'ı kaybettik. Çok üzgünüz. Şemsa Hocamızı ilham veren çalışmaları ve duruşuyla hatırlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Değerli hocamız, dostumuz ve çalışma arkadaşımız Şemsa Özar'ı kaybettik. Çok üzgünüz. Şemsa Hocamızı ilham veren çalışmaları ve duruşuyla hatırlayacağız. pic.twitter.com/fDxg0kkGsc — Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (@ceid_dernek) February 3, 2026

Prof. Dr. Şemsa Özar kimdir?

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

Meslek yaşamına 1978–1980 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde başladı; 1980–1983 yılları arasında ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı.

Akademik çalışmalarını sürdürerek 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden iktisat alanında doktora derecesini aldı.

Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 2018 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2018 yılında üniversiteden emekli oldu.

Çalışmaları ağırlıklı olarak kadın emeği ve istihdamı, kadına yönelik şiddet, sosyal politika, kalkınma iktisadı, enformel istihdam, mikro ve küçük işletmeler, paramiliter yapılar ve zorunlu göç konularına odaklanmaktadır.

Bu alanlarda çok sayıda araştırma ve yayını bulunuyor.

Akademi dışındaki bilgi üretim süreçlerine de katkı sunmak amacıyla kurucu ortağı olduğu Dissensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinde araştırmalarını sürdürmekteydi.

Avrupa Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi (SSRC) gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. 2010–2012 yılları arasında İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Avrupa Uzman Ağı’nda (EGGE – European Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues) Türkiye’yi temsil etmiştir.

2015–2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını yapmıştır. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu bünyesinde yer alan Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubunun üyesidir.